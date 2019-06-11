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Trakya U-11 kupayı kaptı

Son yıllarda altyapıya eğilim gösteren Trakyaspor, bunun meyvesini U11’de şampiyon olarak aldı.
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Son yıllarda altyapıya eğilim gösteren Trakyaspor, bunun meyvesini U11’de şampiyon olarak aldı. Ayhan Cankurtaran ve Tacettin Mehdi yönetiminde şiir gibi futbol sergileyen mavi-beyazlı ekibin cengaverleri, sezonun son maçında Darıcaspor’u 7-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Mücadele verdiği L Grubu’nda rakip tanımayan Trakyaspor, 14 haftalık periyotta 39 puan toplarken, maçını izleyenleri de gole doyurdu. Rakip ağlara 65 gol bırakan Trakyaspor, sadece 1-0’lık skorla ilk ve tek yenilgisini aldığı Mutlukent maçında bir gol yedi.

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