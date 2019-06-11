Yahyakaptanspor, Afyon Cumhuriyet Kupası’nda

Kentimizin yeni ve dinamik kulüplerinden olan İzmit Yahyakaptanspor takımı, özel davetli olarak Afyon’a gitti. Afyon’da son yıllarda düzenlenen ve ilgi gören Cumhuriyet Kupası’na katılacak takımda, yolculuk boyunca ilginç bir yasak da uygulandı. Genel koordinatör Faruk Sarman, yolculuk bolunca cep telefonu kullanmayı yasakladı, kitap okumayı mecbur tuttu.