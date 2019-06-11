Kentimizin yeni ve dinamik kulüplerinden olan İzmit Yahyakaptanspor takımı, özel davetli olarak Afyon’a gitti. Afyon’da son yıllarda düzenlenen ve ilgi gören Cumhuriyet Kupası’na katılacak takımda, yolculuk boyunca ilginç bir yasak da uygulandı. Genel koordinatör Faruk Sarman, yolculuk bolunca cep telefonu kullanmayı yasakladı, kitap okumayı mecbur tuttu.
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Yahyakaptanspor, Afyon Cumhuriyet Kupası’nda
Kentimizin yeni ve dinamik kulüplerinden olan İzmit Yahyakaptanspor takımı, özel davetli olarak Afyon’a gitti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz