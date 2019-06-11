Üst üste iki şampiyonluk kazanarak adını yıllar sonra Süper Amatör Lig’e yazdıran Maşukiyespor önümüzdeki hafta genel kurulunu yapacak ve kulübün başkanı, aynı zamanda Maşukiye Muhtarı olan Halil İbrahim Ejderoğlu olacak. Yönetim listesini hemen hemen hazırlayan Sarı Kırmızılı ekip ilk olarak takımı çifte şampiyonluğa ulaştıran Gökhan Top ile önümüzdeki sezon için yeniden anlaşmak. Taraflar kısa bir süre önce konu ile ilgili görüş alışverişinde bulunmuş, ilk görüşme olumlu sonuçlanmıştı. Sezonun bütçesi ile ilgili de çalışmaların yapıldığı Sarı Kırmızılı ekibin yeni sezona nasıl bir kadro ve hedefle çıkacağı merak ediliyor.
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Maşukiye’de Ejderoğlu sesleri gür çıkıyor
Üst üste iki şampiyonluk kazanarak adını yıllar sonra Süper Amatör Lig’e yazdıran Maşukiyespor önümüzdeki hafta genel kurulunu yapacak ve kulübün başkanı, aynı zamanda Maşukiye Muhtarı olan Halil İbrahim Ejderoğlu olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz