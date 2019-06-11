Darıca spor salonunda tribün imalatı başladı

Darıca’da dev bir spor salonu inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına hızla devam ediyor. Darıca İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde yapımına başlanan spor salonu, toplam 10 bin 215 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Temel içi dolgu tamamlanan yapının sıkıştırma işlemi bina dışı dolgu ve sıkıştırmalar devam ediyor.