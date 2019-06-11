Geride bıraktığımız sezonda Gebzespor’a ciddi emek ve mesai harcayan yönetici Köksal Aydın, sevenlerini korkuttu. Mide kanaması geçiren Aydın’ın Gebze Medical Park Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Kan değerleri düşen Aydın’ın hastanede müşahede altında tutulduğu açıklandı.
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Gebze küme düştü, yönetici mide kanaması geçirdi
Geride bıraktığımız sezonda Gebzespor’a ciddi emek ve mesai harcayan yönetici Köksal Aydın, sevenlerini korkuttu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz