Çayırovaspor’da ürküten sessizlik

Bölgesel Amatör Lig (BAL)’de 6’ncı sezon heyecanını yaşayacak olan Çayırovaspor’da belirsizlik sürüyor. Yeşil-Siyahlı ekip, ekonomik sıkıntılardan ötürü yeni sezonla ilgili çalışmalara başlayamıyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’den aradığı desteği bulamayan yeşil-siyahlı kulüp, yöneticilerin ve sponsorların katkısıyla mütevazı bir kadro oluşturup, bu şekilde yeni sezonda mücadele etmek amacında bulunuyor. Çayırovaspor’da bu hafta içerisinde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.