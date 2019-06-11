Bölgesel Amatör Lig (BAL)’de 6’ncı sezon heyecanını yaşayacak olan Çayırovaspor’da belirsizlik sürüyor. Yeşil-Siyahlı ekip, ekonomik sıkıntılardan ötürü yeni sezonla ilgili çalışmalara başlayamıyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’den aradığı desteği bulamayan yeşil-siyahlı kulüp, yöneticilerin ve sponsorların katkısıyla mütevazı bir kadro oluşturup, bu şekilde yeni sezonda mücadele etmek amacında bulunuyor. Çayırovaspor’da bu hafta içerisinde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
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Çayırovaspor’da ürküten sessizlik
Bölgesel Amatör Lig (BAL)’de 6’ncı sezon heyecanını yaşayacak olan Çayırovaspor’da belirsizlik sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz