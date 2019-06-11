İki Türkiye şampiyonluğu kazanan ve Marmara Masterler Federasyonu Ligi Kocaeli Bölge şampiyonu Kocaeli Master, yaklaşan sezon öncesi hazırlık maçlarına başlıyor. Yeşil Siyahlılar Cuma akşamı Hayat Kimya Masterler ile karşı karşıya gelecek. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maç saat 20.00’de başlayacak.
Bugün 13:39 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:40 TSİ
Ustaların rakibi Hayat Kimya
İki Türkiye şampiyonluğu kazanan ve Marmara Masterler Federasyonu Ligi Kocaeli Bölge şampiyonu Kocaeli Master, yaklaşan sezon öncesi hazırlık maçlarına başlıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz