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Amatör kulüpler yeni arayışlara yöneldi

Piyasaların hareketsiz olması ve iş adamlarının gittikçe ticari hacimlerinin kaybetmesi amatör futbolu da vurdu.
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Piyasaların hareketsiz olması ve iş adamlarının gittikçe ticari hacimlerinin kaybetmesi amatör futbolu da vurdu. Kimi kulüpler kapanırken, kimileri birleşme kararı alıyor, kimileri ise gençlere yatırım yapıyor. Kentimizde de 4 kulübün iki ayrı çatı altında hareket etmesi gündemde

İLİMTEPE KULLAR 1975 GELİYOR

Geride bıraktığımız sezon inanılmaz bir başarı sağlayarak Bölgesel Amatör Lig’e çıkan Körfez temsilcisi İlimtepe Futbol Kulübü ile 1. Amatör Lig’den Süper Amatör Lig’e çıkan Kullarspor ortak paydada hareket etme kararı aldı. Konuyla ilgili olarak bugün 19.00’da Kullarspor tesislerinde basın toplantısı düzenlenecek. Körfez’deki Burunga Tesisleri’nin kullanımının Kocaelispor’a verilmesi ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ten herhangi bir hareketin gelmemesi üzerine eli ayağı bağlanan İlimtepe Futbol Kulübü, Başiskele’ye taşınma kararı almak zorunda kaldı.

KÖRFEZ’İN AYIBI

Körfez’in BAL’daki tek temsilcisi olacakken, tesislerinin olmaması, imkanların sunulamaması ve daha da önemlisi kulübün başarısının dikkate alınmaması, Körfez’de hayal kırıklığı ile karşılanırken, böylesi bir yapının ilçeden taşınması, Körfez’deki spor teşkilatının ayıbı olarak değerlendirildi.

MURAT SON İLE YOLA DEVAM

Kullarspor geçtiğimiz gün genel kurulunu yaptı ve kulübün adı İlimtepe Kullarspor Kulübü oldu. Böylelikle, tesisleriyle ve kurumsal duruşuyla dikkat çeken, başkanlığını Fahri Altıntaş’ın yaptığı Başiskele ekibi, önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig’de yer almaya hazırlanıyor. Genç teknik adam Murat Son da BAL’daki takımda göreve devam edecek. Hatta transfer çalışmaları şimdiden başladı.

DOĞANTEPE GENEL KURULA GİDEBİLİR

Öte yandan Başiskele’de farklı bir yapılanma daha söz konusu. Başiskele Belediyespor ile Doğantepespor’un birleşmesi gündemde. Önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Doğantepespor’da, Serhat Hozar’ın başkanlığındaki yönetimin olağanüstü genel kurula gidebileceği öğrenildi. Ancak Hozar, konu ile ilgili şu an için net bir açıklama yapmadı.

ERENOĞLU’NA “BAŞKAN OL” ÇAĞRISI

BAL’da Başiskele’yi Kullarspor ile temsil edecek olan Doğantepespor için farklı bir yönetimin oluşum yaptığı gelen haberler arasında. 30 kişiden oluşacak olan yönetimin her ay belli bir miktar kulübe katkı sunmasıyla ilgili çalışmalar sürerken, ilimizin ve bölgenin saygın iş adamlarından Mehmet Erenoğlu’na, Başiskele’deki yapılanmanın başkanı olması için baskı yapılıyor. Erenoğlu’nun yakın çevresine yaptığı açıklamada başkanlığı düşünmediğini ancak, oluşuma her türlü katkıyı sağlayacağını söylediği öğrenildi. Erdem ÖVÜÇ / ÖZEL

Bugün 13:40 TSİ - Spor

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