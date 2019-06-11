Olimpiyat Yıldızları’ndan kutlama!..

Havuç kutlama mesajında “İzmit Belediye Başkanımız sayın Fatma Kaplan Hürriyet’in onayı ile kulüp başkanlığına ağabeyim Yusuf Erenkaya, basketbol branşımızın olduğu diğer kulübümüz olan İzmit Belediyespor Basketbol Kulübümüzün gerçekleştirmiş olduğu kongre süreci sonrası da gönül dostum ve ağabeyim Uğur Koştur gelmiştir. Her iki başkanımızı şahsım ve camiam adına tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Profesyonel Cimnastik ailesi olarak; taban birliklerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, kıymetli basınımızın bizlere olan destekleriyle yeni dönemde İzmit Belediyespor Kulüplerimizle ortak çalışmalar ve paydalarda bir araya geleceğiz. Bu süreçte geçmiş dönemlerde birlikte çalışmalar yapmış olduğumuz eski kulüp başkanlarımız sırasıyla; Hüseyin Üzülmez’e, Erdoğan Şentürk’e ve Muhammet Öztürk’e teşekkür ediyorum” dedi.