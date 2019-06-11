U11 Ligi’nde şampiyon takımlar kupalarını aldı

Cumartesi ve pazar günü toplam 53 maç oynandı. Şampiyonluğu elde eden takımlar kupalarını törenle aldı. Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa ve Saha Komiserler Derneği Şube Başkanı Süleyman Karadaş ile yardımcısı İbrahim Yılmaz, şampiyon olan takımların kupalarını törenle takdim etti. M.Ali Kağıtçı Stadı’nda toplam 13 maç oynandı. Günün en farklı skorunu Yeşilovaspor elde ederken, İzmit Futbol Kulübü’nü 9-0 yendi. Yeşilova’nın şampiyonluk kupasını İbrahim Yılmaz takdim etti. Yeni Kocaelispor ise Kocaeli Yenişehirspor’u 3-1 yenerken kupasını yine İbrahim Yılmaz verdi. Çayırtepe Gençlikspor İzmit Yıldızspor’u 5-1 yendi ve onların da kupasını Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, İbrahim Yılmaz ile birlikte verdi. Bağçeşmespor ise İzmit Belediyespor’u 2-1 yendi. Kullarspor da Kocaeli Okanspor’u 4-0 yendi. Önceki gün oynanan U11 Futbol Ligi maçları ardından sezon sona erdi. Sıcak havada oynanan maçları, minik sporcuların velileri de izledi. Ahmet AKAY

İZMİT YILDIZSPOR: 1 ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR: 5

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.11 B)

HAKEM: Samettin Sübü ***

İZMİT YILDIZSPOR: Efe ** (Ömer **), Can **, Ali Eren ***, Ahmet Bayraktar ** (Eren **), Behlül **, Poyraz **, Ahmet Enes ** (Haktan **), Yusuf ** (Berkcan **)

ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR: Tunahan ***, Hakkı ***, Bora ***, Tolga ***, İsa ***, Emir ***, Arda ***, İbrahim *** (Hamza ***)

GOLLER: Ali Eren (1)(İzmit Yıldızspor), Bora (1), İsa (1), Arda (2), Hamza (1)(Çayırtepe Gençlikspor)

BAĞÇEŞMESPOR: 2 İZMİT BLDSPOR: 1

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.11 C)

HAKEM: Bengünur Kırbaş ***

BAĞÇEŞMESPOR: Doruk ***, Gökdeniz ***, Eren ***, Alperen ***, Musap ***, Ege ***, Batur ***, Muhammet ***

İZMİT BLDSPOR: Abdullah **, Berat ** (Berkay **), Ozan **, Hakan ***, Behlül **, Ahmet ***, Kerem **

GOLLER: Eren (1), Muhammet (1)(Bağçeşmespor), Ahmet (1)(İzmit BLD spor)

KOCAELİ YENİŞEHİRSPOR: 1 YENİ KOCAELİSPOR: 3

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.11 C)

HAKEM: Muharrem Kırbaş ***

KOCAELİ YENİŞEHİRSPOR: Eymen **, Emir ***, Ali Abken **, Sami **, Bedirhan ** (Muhammet **), İbrahim **, Ayberk ** (Ali Turap **), Yavuz ***

YENİ KOCAELİSPOR: Alper ***, Umut ***, Enes Bilal ***, Berat ***, İsmail ****, Ege ***, Ensar ***, Yakup *** (Enes ***)

GOLLER: Emir (1)(Kocaeli Yenişehir),İsmail (2), Ege (1)(Yeni Kocaelispor)

KULLARSPOR: 4 KOCAELİ OKANSPOR: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.11 D)

HAKEM: Abdullah Melih Karaduman ***

KULLARSPOR: Emir *** (Enes **), Numan ***, Hasan ***, Ahmet *** (Doruksak **), Kaan ***, Halil ****, Melih *** (Hüseyin **), Mert *** (İsmail **)

KOCAELİ OKANSPOR: Kayra **, Utku **, Kılıçhan ** (Doruk **), Eyüp ** (Erdem **), Yusuf ** (Ahmet **), Aliberk ** (Tunç **), Taha **

GOLLER: Halil (2), Melih (1), Ahmet (1)

İZMİT FUTBOL KULÜBÜ: 0 YEŞİLOVASPOR: 9

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.11 D)

HAKEM: Müslüm Ceylan ***

İZMİT FUTBOL KULÜBÜ: Bertuğ **, Doruk ** (Efe **), Eymen **, Ahmet **, Mert **, Ertuğrul **, Samet **, Tunahan **

YEŞİLOVASPOR: Egemen ***, Levent ***, Hamza ***, Esat ***, Mustafa **** (Samet ***), Umutcan *** (Miraç **), Ömer ***, Halit ***

GOLLER: Mustafa (5), Esat (2), Umutcan (1), Halit (1)(Yeşilovaspor)