Çayırova’da geçtiğimiz günlerde yaşanana kaza sonrası fabrika içerisinde bulunan işçilerin hayatını kaybetmesinin ardından işçi sendikaları konuya ilişkin ortak açıklamada yaptı. Eğitim Sen Şube binasında yapılan açıklamaya KESK Dönem Sözcüsü Etem Kartal, DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası Şube Mali Sekreteri Hasan Annika ve TTB adına Mehtap Yılmaz Maçkalı, TMMOB Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi ile çok sayıda sendika üyeleri katıldı.



İŞ KAZALARINDA AVRUPA’DA BİRİNCİYİZ

Ortak açıklamayı okuyan KESK Dönem Sözcüsü Etem Kartal, “Bayram yapılması gereken bir günde aldığımız bir haberle hepimiz çok üzüldük. Çayırova’da tekstil firmasına ait fabrikada nedeni henüz açıklanmayan bir sebeple çıkan yangında ölü sayısı net ifade edilemese de 5 işçinin yaşamını yitirdiğini öğrendik. Üzülerek ifade etmek gerekirse Türkiye iş kazlarında Avrupa 1’ncisi Dünya 3’üncüsü konumundadır” dedi.

İŞÇİLER NEDEN FABRİKADAYDI?

Gerçeklerin açığa çıkartılması için tüm yetkili makamlara seslenen Kartal, “Bayram tatil olan bir günde fabrikada çalışma var mıydı? Çalışma yok ise işçiler neden fabrika da bulunuyordu? İşçilere işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda eğitim verilmiş midir? Eğer bu konuda herhangi bir eğitim verilmemişse yanıcı ve patlayıcı maddelerle dolu olan bir işyerinde hangi gerekçe ile çalışmalarına izin verilmiştir?” şeklinde konuştu.

ÖLEN İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ Mİ?

Kartal, “Yangının meydana geldiği adresteki tekstil firmasında yeterli sayıda ve kullanılabilir durumda yangın merdiveni var mıdır? Olması gereken işletme ruhsatları var mıdır?Ölen işçilerin kimlikleri tespit edildi mi? Yangın esnasında fabrikada kaç işçi çalışıyordu bu işçilerin kayıtları ilgili makamlara bildirilmiş midir? Mülteci, göçmen ailelerin burada barındığı ve kayıt dışı çalıştırıldığı yönünde iddialar söz konusudur. Bu konuya açıklık getirilmelidir” dedi.

OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

5 insanın hayatına mal olan cinayetin üstü örtülmek mi isteniyor diyen Kartal, “Bu bir kaza değil cinayettir. Dolayısıyla olayla ilgili tüm ayrıntılar, yapılan inceleme ve demetim raporları ve yargı süreci kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır. Açlıktan ölmemek için işçileri çalıştırarak öldürmek vahşi kapitalizme sadik bir hizmetten başka bir şey değildir. Hepimizi derinden üzen bu olayın takipçisi olacağımızı bir kez daha belirtiyoruz” açıklamalarında bulundu. Selin BECER