Tarihlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek olan İzlanda ve Türkiye, 11 Haziran Salı günü saat 21.45’te karşı karşıya gelecek. Türkiye ve İzlanda arasında ki mücadele Belsa Plaza önünde bulunan dev ekranda canlı yayınlanacak. Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 4. maçında bu gece deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Laugardalsvöllur Stadı’nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve Belsa Plaza önüne bulunan dev ekranda naklen yayımlanacak.
Bugün 14:11 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:51 TSİ
İzlanda-Türkiye maçı Belsa'da dev ekrandan canlı yayınlanacak
Tarihlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek olan İzlanda ve Türkiye, 11 Haziran Salı günü saat 21.45’te karşı karşıya gelecek.
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Yorumlar
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Erdem - Güzel şeyler olacak, insanlar birbirlerini sevip sayacak Allah kötü gün göstermesin ülkemizin yar ve yardımcısı olsun..
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