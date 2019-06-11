EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda mücadele veren Ay Yıldızlı Millilerimiz, hafta sonu Konya’da oynadığı maçta son Dünya Şampiyonu Fransa’yı 2-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza atmıştı. Bu galibiyetle grupta puanını 9’a yükselten ve liderliğini perçinleyen millilerimiz bu akşam deplasmanda takipçilerinden İzlanda ile karşı karşıya gelecek. TSİ 21.45'te başlayacak olan İzlanda-Türkiye karşılaşması Derince Kent Meydanı’nda kurulu olan dev ekrandan canlı olarak yayınlanacak. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, tüm Derincelileri milli coşkuyu birlikte yaşamak için bu akşam Kent Meydanı'na beklediklerini söyledi.