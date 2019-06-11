EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda mücadele veren Ay Yıldızlı Millilerimiz, hafta sonu Konya’da oynadığı maçta son Dünya Şampiyonu Fransa’yı 2-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza atmıştı. Bu galibiyetle grupta puanını 9’a yükselten ve liderliğini perçinleyen millilerimiz bu akşam deplasmanda takipçilerinden İzlanda ile karşı karşıya gelecek. TSİ 21.45'te başlayacak olan İzlanda-Türkiye karşılaşması Derince Kent Meydanı’nda kurulu olan dev ekrandan canlı olarak yayınlanacak. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, tüm Derincelileri milli coşkuyu birlikte yaşamak için bu akşam Kent Meydanı'na beklediklerini söyledi.
Bugün 14:16 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:05 TSİ
Milli maç heyecanı Derince Kent Meydanında yaşanacak
Derinceliler, Ay Yıldızlı Millilerimizin İzlanda ile karşı karşıya geleceği zorlu karşılaşmanın heyecanını Kent Meydanı'nda kurulu olan dev ekranda yaşayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz