Yeni ‘Merih’ler geliyor ama elde tutamıyoruz

Dünyada kullanıla bir ç çok ürünü ihraç eder durumdaki sanayi kenti Kocaeli, artık futbolcu da ihraç ediyor, ama kente faydası yok.

MERİH DEMİRAL EN İYİ ÖRNEK OLDU…

Efsane Kocaelispor başta olmak üzere, Süper Lig’de bir takımı olmadığı için, Türkiye’nin dört bir yanına futbolcu ihraç eden Kocaeli kenti, Karamürselli Merih Demiral’ın milli takımdaki başarısıyla Dünya tarafından tanınmasından sonra dikkat çeken il oldu. Merih gibi yüzlerce genç daha yetişiyor. Ancak hiç birini elde tutamıyoruz.

BURSA’DAN SONRA ALTINORDU DA KANCA ATTI

Son zamanlarda Ertuğrul Arsoy, Batuhan Altıntaş gibi yıldızları da yetiştiren kentimiz, 80-90-2000’li yıllarda da Metin Tekin, Yusuf Altıntaş, İbrahim Üzülmez, Hakan Arıkan gibi değerleri kazandırmıştı. Potansiyelimiz hâlâ çok yüksek. U11 ve U13 futbol liglerindeki futbolcu adayları da parmak ısırtıyor. Ama daha bu yaşta bile, başta Altınordu olmak üzere birçok kulüp çocuklarımızı birer ikişer kentten koparıyor.