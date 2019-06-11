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Kongre tek adaylı olmayacak

Kocaelispor’da 14 Haziran Cuma günkü genel kurul öncesi hareketli saatler yaşanıyor.
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Kocaelispor’da 14 Haziran Cuma günkü genel kurul öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Volkan Özön’ün aday olduğu genel kurulun tek listeli olmayacağı netleşiyor gibi. Bahri Yavuz yönetiminde yer alan Mesut Volkan Sezgin’in öncülüğünde bir grubun aday olabileceği haberleri, gündemdeki yerini koruyor. Sezgin konuyla ilgili görüşmelere gün itibarıyla devam ediyordu. Taraftarın da gelişmeleri yakından takip ettiği, Hodrimeydan’ın ise belli bir tarafta durmadığı, ancak kendilerince en doğru ismin Kocaelispor’a başkan olması yönünde çalışacağı belirtildi.

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