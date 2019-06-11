Kocaelispor’da 14 Haziran Cuma günkü genel kurul öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Volkan Özön’ün aday olduğu genel kurulun tek listeli olmayacağı netleşiyor gibi. Bahri Yavuz yönetiminde yer alan Mesut Volkan Sezgin’in öncülüğünde bir grubun aday olabileceği haberleri, gündemdeki yerini koruyor. Sezgin konuyla ilgili görüşmelere gün itibarıyla devam ediyordu. Taraftarın da gelişmeleri yakından takip ettiği, Hodrimeydan’ın ise belli bir tarafta durmadığı, ancak kendilerince en doğru ismin Kocaelispor’a başkan olması yönünde çalışacağı belirtildi.
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Kongre tek adaylı olmayacak
Kocaelispor’da 14 Haziran Cuma günkü genel kurul öncesi hareketli saatler yaşanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz