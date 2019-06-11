Hakemlikte Kırbaş damgası

Tecrübeli hakemimiz Muharrem Kırbaş’ın 16 yaşında kızı Bengünur, bir yıldan beri aday hakem olarak maçlarda görev yapıyor. U-11 Futbol Ligi’nin son maçları oynanırken, M.Ali Kağıtçı’da Bağçeşmespor ile İzmit Belediyespor maçını yöneten Bengünur Kırbaş, babası gibi hakemliği çok seviyor. Baba mesleğini sürdürmek isteyen genç yetenek, şu anda aday hakemi olarak maçlarda görev yapıyor. Bengünur “İl hakemi ve klasman hakemliği için ne gerekiyorsa yapacağım. Babanın mesleğini devam ettirmek istiyorum. Onunla gurur duyuyoruz” dedi. Bengünur Kırbaş ve babası önceki gün M.Ali Kağıtçı stadında oynanan 2 maçta beraber aynı anda yan yana ama ayrı maçları yönettiler. Böylece Kırbaş ailesinde hakem sayısı 4’e yükseldi.