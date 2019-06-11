Kocaeli Süper amatör Futbol Ligi’nde Kartepeyi temsil eden Sadiyespor, yeni sezon için antrenör olarak Sedat Topçu ile anlaştı. Kulüp Başkanı Mevlüt Ağra “Kulübümüz, önümüzdeki sezon, İlimizin başarılı teknik adamlarından Sedat Topçu ile anlaşmıştır. Anlaşmanın her iki tarafa hayırlı olmasını dileriz” dedi.
Bugün 14:38 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:39 TSİ
Suadiyespor Sedat Topçu’ya emanet
Kocaeli Süper amatör Futbol Ligi’nde Kartepeyi temsil eden Sadiyespor, yeni sezon için antrenör olarak Sedat Topçu ile anlaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz