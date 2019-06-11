Suadiyespor Sedat Topçu’ya emanet

Kocaeli Süper amatör Futbol Ligi’nde Kartepeyi temsil eden Sadiyespor, yeni sezon için antrenör olarak Sedat Topçu ile anlaştı. Kulüp Başkanı Mevlüt Ağra “Kulübümüz, önümüzdeki sezon, İlimizin başarılı teknik adamlarından Sedat Topçu ile anlaşmıştır. Anlaşmanın her iki tarafa hayırlı olmasını dileriz” dedi.