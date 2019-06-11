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2018'de 8 bin 622 kişi öldü

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Kocaeli'de 2018 yılında ölen kişi sayısı 8 bin 622 oldu.
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Türkiye'de 2018 yılında ölen kişi sayısı 426 bin 106 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Türkiye’de ölüm sayısı revize edilen 2017 yılında 426 bin 504 iken 2018 yılında %0,1 azalarak 426 bin 106 kişi oldu. Ölenlerin %54,6'sını erkekler, %45,4'ünü kadınlar oluşturdu.

Kaba ölüm hızı binde 5,2 oldu

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2017 yılında binde 5,3 iken 2018 yılında binde 5,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2018 yılında bin kişi başına 5,2 ölüm düştü.

Bebek ölüm hızı binde 9,3 oldu

Bebek ölüm sayısı, 2017 yılında 12 bin 118 iken 2018 yılında 11 bin 629 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2017 yılında binde 9,4 iken 2018 yılında binde 9,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2018 yılında bin canlı doğum başına 9,3 bebek ölümü düştü.

Bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 15,3 ile Gaziantep oldu

Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2018 yılında bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 15,3 ile Gaziantep oldu. Bu ili binde 14,9 ile Mardin, binde 14,5 ile Şırnak ve Kilis izledi. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 5 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 5,1 ile Kırklareli ve Çanakkale, binde 6,4 ile Giresun ve Edirne izledi.

Kocaeli'de 2018 yılında ölen kişi sayısı 8 bin 622 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Kocaeli’de ölüm sayısı revize edilen 2017 yılında 8 bin 359 iken 2018 yılında 8 bin 622 kişi oldu. Ölenlerin 4 bin 845’i erkekler, 3 bin 777’ini kadınlar oluşturdu. Kocaeli’de kaba ölüm hızı binde 4,6 oldu. Kocaeli’de bebek ölüm hızı ise 8,3 oldu.

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