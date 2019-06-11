Alınan bilgiye göre Tacettin Gürsoy (62) isimli şahıs, bir arkadaşı ile Gölcük Halıdere Yalı Mahallesi eski taş ocağı mevkisindeki dağlık alana gitti. Gürsoy, ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek yere düştü. Yaklaşık 750 metre derinliğindeki uçurumdan aşağıya yuvarlanan Gürsoy, 80 metre sonra ağaçlara takılarak durdu. Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu Gürsoy mahsur kaldığı yerden kurtarılarak ambulansa alındı. Bacağında kırık olduğu belirlenen Gürsoy olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansa Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Tacettin Gürsoy’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN
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Ihlamur toplarken uçurumdan yuvarlandı, itfaiye kurtardı
Gölcük'te ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Tacettin Gürsoy (62), uçurumdan yuvarlandı. Sağ bacağı kırılan Gürsoy, itfaiye ekipleri tarafından 1 saat süren çalışma sonunda kurtarılabildi.
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