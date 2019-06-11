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Karamürsel’de gözler Yıldırım’da

Geçen sene başarılı bir sezon geçiren ve BAL’a çıkma başarısı gösteren Karamürselspor, yeni sezon öncesi, bu hafta sonu Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ile görüşecek.
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Geçen sene başarılı bir sezon geçiren ve BAL’a çıkma başarısı gösteren Karamürselspor, yeni sezon öncesi, bu hafta sonu Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ile görüşecek. Önce teknik sorumlu Cem Baki ile önce görüşülecek. Büyük olasılıkla eski süper lig yıldızı ile yola devam edilecek. Yıldırım ve yönetim bir araya gelerek, yeni sezon için nasıl bir çizgi çizileceği belirlenecek. Öncelikle iç transfer ve daha sonra dış transfer ele alınacak. Karamürselspor dış transferde en az 10 futbolcuyu kadrosuna dahil edecek.

TEMMUZ İLK HAFTASI TOPBAŞI

Dış transferde en az 10 futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Karamürselspor’da, Yıldırım’ın nasıl bir tavır alacağı öğrenilecek ve buna göre yol haritası seçilecek. Temmuzun ilk haftası çalışmalara başlanması beklenirken, 15 günlük iki etap kamp çalışmaları planlanıyor. Tesislerinde 10 gün çalışma sonrasında kamp için büyük olasılıkla Bolu veya civarında bulunan Kızılcahamam veya Kartepe Green Park Otel’de kamp yapılacak. Karamürselspor teknik sorununu bu hafta sonu çözecek ardından teknik ekibin vereceği rapor doğrultusunda iç transfer ve dış transfer programı uygulanacak. Ahmet AKAY

Bugün 14:56 TSİ - Spor

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