ODTÜ - KYÖD’lüler Atatürk’ün izinde Ankara’da

ODTÜ GV Özel KYÖD Ortaokulu 5. Sınıf öğrencileri Sosyal Bilgiler dersi kapsamında gerçekleştirilen gezide Anadolu Medeniyetleri Müzesi, I.TBMM Binası ve Kurtuluş Savaşı Müzesi, II. TBMM Binası, Cumhuriyet Müzesi, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Tabiat Tarihi Müzesi ve Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret ettiler. Öğrencilerinin tarihsel, coğrafi ve kültürel mirası kavramasını, yaptığı etkinliklerle de öğrenmesini önemseyen ODTÜ KYÖV Okulları, Kurtuluş mücadelesinin öncüsü başkente düzenledikleri gezi ile çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.Gezinin ilk durağı Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde öğrenciler, yaşadıkları coğrafyanın Paleolitik Çağ'dan günümüze kadar ev sahipliği yaptığı uygarlıkların yaşam biçimlerini, arkeolojik kalıntılar eşliğinde incelediler.

YENİ BİLGİLER ALDILAR

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin ardından Mustafa Kemal’in açılışında yaptığı konuşmada "Artık yüce meclisin üzerinde bir güç yoktur" dediği I.TBMM binası ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni gezen öğrenciler ardından II.TBMM binası ve Cumhuriyet Müzesi’ne geçtiler. Öğrenciler, II. TBMM Binası ve Cumhuriyet Müzesi'nde ülkemizin ilk üç Cumhurbaşkanı dönemini yansıtan olayları, kendi sözlerini, fotoğraflarını, bazı özel eşyalarını ve o dönemde mecliste alınan kararları ve kanunları, Nutuk ve Medeni Kanun gibi önemli eserlerle Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nu söylerken kullandığı mikrofonu yakından inceleme imkânı buldular.

ATA’YA TEŞŞEKÜR ETTİLER

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e ziyarette bulunan ODTÜ KYÖV öğrencileri Atalarına duydukları saygıyı ve sevgiyi ona sunmak üzere manevi huzuruna çıktılar. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladıkları ziyarette, mozeleyi, Ulu Önderin kıyafetleri, kitapları, kişisel bakım eşyaları ve bunların daha da fazlasının bulunduğu müzeyi gezdiler. Aslanlı yolda yürüyüşlerini tamamladıktan sonra Mustafa Kemal'in istirahatgahını ziyaret etmenin ona saygı ve sevgilerini sunmalarının vermiş olduğu gurur ile Anıtkabir’den ayrıldılar.