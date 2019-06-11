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Evlilik vaadi ile kandırdığı 2 kadını 45 bin TL dolandırdı

İzmit’te iş bulma vaadi ile tanışıp evlenme vaadi ile kandırdığı 2 kadını toplamda 45 bin TL dolandırdığı öne sürülen kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Alınan bilgiye göre İzmit’e evlilik vaadiyle dolandırıldıklarını öne süren iki kadın, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Yapılan şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheli M.K. (32) isimli şahsı İzmit’te yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli M.K.’nin iş bulma vaadi ile her iki kadınla da farklı zamanlarda tanıştığı, daha sonra aralarındaki ilişkiyi ilerleterek sevgili oldukları ve evlilik vaadi ile kendilerini kandırarak birinden 4 bin TL diğerinden de 41 bin TL para aldıktan sonra kayıplara karıştığı öne sürüldü. Gözaltına alınan M.K.’nin emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öne sürülürken işlemleri tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN

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