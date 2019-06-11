Merih Demiral, Avrupa devlerinin kıskacında

Karamürselli Milli Futbolcumuz Merih Demiral'a Avrupa devleri kancayı takmış durumda... Son olarak geçtiğimiz hafta Juventus'a 15 milyon euro karşılığında transfer olduğu ve imzanın an meselesi olduğu spor medyasında gündem olmuştu. Demiral'ın şu anki mevcut kulübü Sassuolo'dan transfer iddialarına ilişkin önemli bir açıklama yapıldı. Sassuolo Genel Direktörü Giovanni Carnevali "Merih Demiral sadece Juventus tarafından izlenmiyor. Pek çok takım tarafından izleniyor. Juventus ile değerlendirmemizi yapacağız. Merih hakkındaki raporlar çok iyi. Onu geliştirdiği için teknik direktör De Zerbi ile gurur duyuyoruz" dedi.