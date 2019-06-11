Karamürselli Milli Futbolcumuz Merih Demiral'a Avrupa devleri kancayı takmış durumda... Son olarak geçtiğimiz hafta Juventus'a 15 milyon euro karşılığında transfer olduğu ve imzanın an meselesi olduğu spor medyasında gündem olmuştu. Demiral'ın şu anki mevcut kulübü Sassuolo'dan transfer iddialarına ilişkin önemli bir açıklama yapıldı. Sassuolo Genel Direktörü Giovanni Carnevali "Merih Demiral sadece Juventus tarafından izlenmiyor. Pek çok takım tarafından izleniyor. Juventus ile değerlendirmemizi yapacağız. Merih hakkındaki raporlar çok iyi. Onu geliştirdiği için teknik direktör De Zerbi ile gurur duyuyoruz" dedi.
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Merih Demiral, Avrupa devlerinin kıskacında
Karamürselli Milli Futbolcumuz Merih Demiral'a Avrupa devleri kancayı takmış durumda...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz