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AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri birbirine girdi

İzmit Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında mecliste Türk bayrağı tartışması yaşandı.  Meclis Sonunda AKP ve CHP gurubu birbirine girdi. Meclis dışına taşınan tartışmalarda AKPve  CHP’liziyaretçiler meclis konuk kısmında birbirine girdi. AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney arada kaldı. AKP’li meclis üyeleri Hürriyet’e “15 yıl biz yönettik bir kez böyle bir şey olmadı” şeklinde tepki gösterdiler.
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İzmit Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı Belsa Plaza’da bulunan meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında gerçekleştirildi.  9 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı mecliste İzmit Belediyesi’ni Tarihi Kentler Birliği meclisinde temsil etmek üzere bir asil ve bir yedek üye seçildi. Gerçekleştirilen seçim sonrası Tarihi Kentler Birliği meclis asil üyesi Şener İnce olurken, yedek üyeliğe ise Vedat Yoldaş seçildi.

MECLİS SONUNDA KAVGA

Meclis sonunda AKP grubu Hürriyet’i kendilerini söz vermemekle ve meclis bitmeden mikrofonların kapatılması ile suçlarken meclis sonunda CHP ve AKP grubu arasında tartışma yaşandı. CHP’li meclis üyeleri ile AKP meclis üyeleri arasında yaşanan tartışma karşılıklı itişmeye döndü. Meclisi konuk olarak takip eden ziyaretçilerde meclis salonunu üst katında birbirine girerken AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’de üst katta kavganın arasında kaldı. İki partinin üyelerinin araya girmesi ile olay yatışırken AKP üyeleri15 yıl biz yönettik bir kez böyle bir şey olmadı” şeklinde tepki gösterdiler. Yaşanan tartışma mikrofonların kapatıldığı yüzünden çıkarken ilk tartışma CHP2Li Tuncay Aşkın ve AKP’li Hayrettin Ünlü arasında çıktı.

KORUMA KURULU KARARLARI

İzmit Kabaoğlu, Orhan Mahallesi, Malta Mahallesi’nde korunması gerekli kültür varlıkları olarak tescil edilen 19-20 ve 21 numaralı su kemerlerinin koruma alanı İzmit  Kabaoğlu Mahallesi, Orhan ve Malta mahalleleri, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen 19, 20,21 numaralı su kemerlerinin koruma alanı sınırlarının Kocaeli Kültür Varlıklarını koruma bölge kurulunun kararları doğrultusunda imar planı üzerine aktarılması ve söz konusu kemerlere 119A, 120A ve 121A envanter numaralarının verilerek tescil kararlarının imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik tekliği oy birliği ile kabul edildi.  Ayrıca İzmit Arızlı Mahallesi’nde bulunan çeşme yapısı içindeki koruma alanı sınırının da imar planı üzerine aktarılması ve buraya 122A envanter numarası verilerek 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği de kabul edildi.

NEVZAT BEYİHATIRLATAYIM MI?

AKP grubunun İzmit Belediyesine verdiği engelli rampası yapılmasını içeren önergenin Fatma Kaplan Hürriyet tarafından okunmamasına AKP grubu itiraz ederek önergenin okunmasını istedi. Fakat Fatma Kaplan Hürriyet önergeye yazılı olarak cevap verileceğini söylerken bu önergenin oylanıp oylanmayacağına kendisinin karar vereceğini söyledi ve “Nevzat Beyin uygulamalarını hatırlatayım mı?” dedi.

TEKNİK ŞARTLARA UYULSUN

Temizlik işleri ihalesi ile ilgili olan ihale oy birliği ile kabul edilirken AKP gurubu adına konuşan Hayrettin Ünlü: “Bildiğiniz gibi temizlik işlerinin ihalesinin yeniden yapılması. Kamu yararını gözeterek 3 yılık talebi olmuştur. Konu 1 yıl üzeri olduğunda meclise gelir. Bizde kamu yararını gözeterek 3 yıl olmasını komisyonda kabul ettik. Sizin atadığınız müdürün talebi olmuştur. Bunlarında ihalede gözetilmesini istiyoruz. 2 yaşından büyük araç olmaması gibi teknik şartnamelerin göz önünde olmasını istiyorum” dedi

İHALELER ŞEFFAF OLACAK

Konu ile ilgili cevap veren Hürriyet, “Ben de aynı fikirdeyim. Yapılacak ihaleler şeffaf ve canlı olacak. Bugüne kadar yapılmamıştı. Şartname belediyeyi koruyacak şekilde. Tespitlerde şartnamelerdeki kadar araç olmadığını eski ve bakımsız araçları olduğunu gördük. Hak edilmeyen iş tamamlamalar var. Bir yanlış var ve tespit edip daha iyisini yapmak istiyoruz. Bu ihale teknik arkadaşlarında söylediği gibi 3 yıl olması fiyat olarak daha iyi. Uzman arkadaşlar 1 yıl olduğunda daha pahalı olduğunu söylüyorlar. Satın almak mı kiralamak mı belediye lehine bu konuda da çalışıyoruz.Satın almada peşin istiyorlar şu an bu borlarla öyle bir bütçemiz yok. Herkesin takip edeceği şekilde ihale olacak” ifadelerini kullandı.

ATATÜRK’E AYRI BİLLBOARD ÇIKTIK

Meclis sonunda AKP grubunun önergelerinin oylanmaması tartışması devam ederken, AKP grubu, İzmit Belediyesini 19 Mayıs kutlamalarında Atatürk fotoğrafına billboardlarda yer vermediğini ve Türk bayrağı fotoğrafının reklamlarda küçük kullanıldığını iddia etti. Bu konuda AKP grubuna cevap veren Hürriyet: “Çift billboardla çıktık. Sanatçı ve Atatürk resmi yan yana olmaz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ayrı billboard çıkardık. Sanatçının gelmiş olduğu konserle ilgili ayrı billboard yaptık. Detaylı inceleme yapsaydınız keşke. Harcamalar ile ilgili yaptığımız her şey açıktır. Zamanında Türk bayrağı taşımak yasaktı şimdi mi aklınıza geldi. Türk bayrağı taşıdığı için cezaevinde yatanlar var” dedi.Selin BECER

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Yorumlar

(4)
04

Utku - Bu akp’liler neden böyle seyler çıkartır rant mu gitti?

Yanıtla . 0Beğen 11 Haziran 17:09
03

Murat Akın - 15 yıl kimse korkudan sesini çıkaramıyorduda ondan böyle şeyler olmuyordu her istediğiniz oluyordu

Yanıtla . 1Beğen 11 Haziran 16:45
02

Orhan Doğru - Hazmetmesi zor AKP'nin. Bu kafalarla da daha da zor.

ALIŞACAKLAR BAŞKA YOLU YOK...

Yanıtla . 1Beğen 11 Haziran 16:30
01

Şener saygılı - Türk bayrağına karşı çıkan her kim varsa Allah belasını versin

Yanıtla . 1Beğen 11 Haziran 15:55
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