Hürriyet: Nevzat Beyi hatırlatayım mı?

NEVZAT BEYİ HATIRLATAYIM MI?

İzmit Belediyesi Haziran ayı meclisinde AKP grubunun İzmit Belediyesine verdiği engelli rampası yapılmasını içeren önergenin Fatma Kaplan Hürriyet tarafından okunmamasına AKP grubu itiraz ederek önergenin okunmasını istedi. Fakat Fatma Kaplan Hürriyet önergeye yazılı olarak cevap verileceğini söylerken bu önergenin oylanıp oylanmayacağına kendisinin karar vereceğini söyledi ve “Nevzat Beyin uygulamalarını hatırlatayım mı?” dedi. Selin BECER

İlgili Haber:

AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri birbirine girdi