AKP grubundan Hürriyet'e "Atatürk'e yer vermediniz"

ATATÜRK’E AYRI BİLLBOARD ÇIKTIK

İzmit Belediyesi'nin haziran ayı meclisinin sonunda AKP grubu, İzmit Belediyesini 19 Mayıs kutlamalarında Atatürk fotoğrafına billboardlarda yer vermediğini ve Türk bayrağı fotoğrafının reklamlarda küçük kullanıldığını iddia etti. Bu konuda AKP grubuna cevap veren Hürriyet: "Çift billboardla çıktık. Sanatçı ve Atatürk resmi yan yana olmaz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ayrı billboard çıkardık. Sanatçının gelmiş olduğu konserle ilgili ayrı billboard yaptık. Detaylı inceleme yapsaydınız keşke. Harcamalar ile ilgili yaptığımız her şey açıktır. Zamanında Türk bayrağı taşımak yasaktı şimdi mi aklınıza geldi. Türk bayrağı taşıdığı için cezaevinde yatanlar var" dedi. Selin BECER

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