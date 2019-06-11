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AKP grubundan Hürriyet'e "Atatürk'e yer vermediniz"

İzmit Belediyesi'nin haziran ayı meclisinin sonunda AKP grubu, İzmit Belediyesini 19 Mayıs kutlamalarında Atatürk fotoğrafına billboardlarda yer vermediğini ve Türk bayrağı fotoğrafının reklamlarda küçük kullanıldığını iddia etti.
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ATATÜRK’E AYRI BİLLBOARD ÇIKTIK

İzmit Belediyesi'nin haziran ayı meclisinin sonunda AKP grubu, İzmit Belediyesini 19 Mayıs kutlamalarında Atatürk fotoğrafına billboardlarda yer vermediğini ve Türk bayrağı fotoğrafının reklamlarda küçük kullanıldığını iddia etti. Bu konuda AKP grubuna cevap veren Hürriyet: "Çift billboardla çıktık. Sanatçı ve Atatürk resmi yan yana olmaz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ayrı billboard çıkardık. Sanatçının gelmiş olduğu konserle ilgili ayrı billboard yaptık. Detaylı inceleme yapsaydınız keşke. Harcamalar ile ilgili yaptığımız her şey açıktır. Zamanında Türk bayrağı taşımak yasaktı şimdi mi aklınıza geldi. Türk bayrağı taşıdığı için cezaevinde yatanlar var" dedi. Selin BECER

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Yorumlar

(3)
03

Cemal Razi - AKP kafayı yedi, oylar düşünce ne yapacaklarını şaşırdılar :) Binali Yıldırım dün Diyarbakır'a "KÜRDİSTAN" dedi. Yakında dağa da çıkar bu AKP'liler :))

Yanıtla . 0Beğen 11 Haziran 17:11
02

Firat - Ya bu kadın size Atatürkcü yaptiya ayakta alkisliyorum

Yanıtla . 0Beğen 11 Haziran 17:06
01

Kılıçtan Dönenler - yıllarca Atatürke saygi duymayıp bayrağa sarılmayanlar bugün en büyük sevdalılar olmuşlar. duvarlardan Atatürkün resmini indirinlerin kim olduğunu unutmadı bu insanlar.. gerçekten çokkkkkk komiksiniz.. keşke başka gündem yaratsaydınız...

Yanıtla . 4Beğen 11 Haziran 16:39
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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