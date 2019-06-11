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Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ!

“Yatmaya geldik bide üstüne para veriyorlar canım belediyem” diyen Özlem Şentürk belediyeden istifa etti. Özlem Şentürk hakkında başlatılan yasal işlem süreci devam ederken belediyedeki işinden ayrıldı.
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İzmit Belediyesi’nin iştiraki Bilişim Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den (BEKAŞ) İzmit Belediyesi’ne kadrolu olarak Özlem Şentürk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından tartışma yaratacak bir fotoğraf paylaştı.

HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Özlem Şentürk bacak bacak üstüne attığı paylaşımının üzerine “Yatmaya geldik bide üstüne para veriyorlar canım belediyem” notunu ekledi. Tepkiyle karşılanan bu paylaşımı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bugün gerçekleşen meclis toplantısında Şentürk’ün istifa ettiğini, hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

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