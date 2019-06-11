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KOÜ’de, 26’ncı KÖGEM kursu başladı

KOÜ Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÖGEM) tarafından 26'ncısı düzenlenen "Kök Hücre ve Doku Mühendisliği” kursu başladı
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Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÖGEM) tarafından 26'ncısı düzenlenen "Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Kursu: Temel Kök Hücre Teknikleri ve Moleküler Biyoloji Uygulamaları" başladı. Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde bir hafta sürecek kursa, 18 kursiyer katılım gösteriyor.  Kursun açılışında konuşan ve kurs içeriği ile ilgili bilgiler veren KÖGEM Müdürü Prof. Dr. Yusufhan Yazır, “Uzun yıllardır yürüttüğümüz, bilgi birikimimizi paylaştığımız ve bu alanda Türkiye'ye öğretim üyesi ve araştırma görevlisi bazında üst düzey teknik personel yetiştirmeyi hedeflediğimiz kurs, sabahtan öğlene kadar teorik ders anlatımı, öğlenden akşama kadar da pratik uygulama ile gerçekleşecek” dedi.

KÖK HÜCRE ARAŞTIRILACAK  

İnsan ve sıçan kaynaklı iki farklı dokudan (adipoz doku, Wharton jeli ve/veya kemik iliği), farklı yöntemlerle mezenkimal kök hücre izolasyonu, kök hücre kültür yöntemleri, dondurma-çözme (vitrifikasyon), in-vitro farklılaştırma, kök hücre çoğalma indeksi ve yaşlanma, flow sitometri ilkeleri ve kök hücre karakterizasyonunda flow sitometri uygulamaları, temel moleküler biyoloji teknikleri (RNA/protein izolasyonu, cDNA sentezi, PCR, Western Blotlama tekniği, kök hücreye gen aktarımı) ve üç boyutlu yapı iskelesine hücre ekimi gibi doku mühendisliği tekniklerini kapsayan kurs 14 Haziran’a kadar devam edecek. Kurs sonunda ise değerlendirme sonucu katılımcılara sertifika verilecek.

Bugün 16:48 TSİ - Eğitim

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