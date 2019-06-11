Camkıran’ın sergisi beğeni topladı

Gölcük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, Naz Camkıran eğitmenliğiyle açılan kursta eğitim gören 40 kursiyerin el emeği, göz nuru ürünleri Yalı Evlerinde açılan El Sanatları Karma Sergisi’nde beğeniyle sunuldu. Sergi açılışına ilgi yoğun olurken, açılışa kursiyerlerin yanı sıra Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, İlçe Halk Eğitim Müdürü Mehmet Arvas, Kent konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı ve çok sayı da davetli katıldı.



“BİR YILLIK EMEK VAR”

Açılış konuşmasını yapan Eğitmen Naz Camkıran, “İçeri de 1 yılın emeği var. Hepsi uzun uğraş sonralarında üretilmiş göz nuru ürünler. Ben emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum ve özellikle bize desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Gölcük Kaymakamımıza, Gölcük Belediye Başkanımıza, müdürlerimize çok teşekkür ediyorum” derken, Camkıran’dan sonra söz alan Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk, emeği geçenlere teşekkür ederek sanatsal faaliyetlerin devam edeceği bilgisini verdi.

“GÖLCÜK, KÜLTÜR VE SANATLA ANILACAK”

Daha sonra söz alan ve Gölcük’ü, Kültür- Sanat Merkezi haline getireceklerini belirten Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Bizim için ilçemizin adını sanat, kültür ve spor ile duyurulması önemli. Bunun yanında el emeği, göz nuru ürünleri üreten sizlerin, ev ekonomisine sağladığını katkı takdir edilecek cinsten. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” değerlendirmesinde bulunurken, son olarak söz alan Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak da, “Gölcük sadece Donanmasıyla, fabrikasıyla değil; kültür ve sanatıyla ön plana çıkmış. Ben bu noktada emek sarf eden Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor, sanatçılarımızı da bu başarılı sergi için kutluyorum”dedi.