Derince Belediyesi’ne Çevre Ödülü

Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen Dünya Çevre Günü etkinlikleri Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AKPMilletvekili İlyas Şeker, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş ve ilgili kuruluşların temsilcileri katıldı.



BAŞKAN AYGÜN’E ÖDÜL

Dünya Çevre Günü etkinliklerinde açılış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, kent genelinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Son olarak kürsüye gelen Vali Hüseyin Aksoy, “Valilik bünyesinde 15 bin 549 kilogram atık kağıt, 2 bin 310 kilogram cam, 985 kilogram atık metal, bin 705 kilogram atık plastik toplandı” dedi. Konuşmaların ardından ödül törenin gerçekleştiği programda kent genelinde düzenlenen atık pil toplama yarışmasında üçüncü olan Derince ilçesinin ödülü, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e takdim edildi. Sıfır atık projesini önemsediklerini belirten Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe genelinde geri dönüşüme yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.