Burcu ve Faruk mutluluğa yelken açtı

Uzun süre CHP’den Hereke Belediye Başkanlığı yapan ve şu sıralar ticaretle uğraşan Körfez’in tanınmış simalarından Uğur Çiftçi, oğlu Faruk Ufuk’u, Gürcü- Adem Şimşek çiftinin kızları Burcu ile evlendirmenin mutluluğunu yaşadı. Hereke Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen düğüne Milli Savunma Eski Bakanı Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Sivil Toplum Örgütleri yöneticileri, CHP’li yöneticiler ve siyaset ve ekonomi dünyasından çok sayıda konuk katıldı.



DÜĞÜNE KONUK YAĞMURU

Ufuk ile müstakbel eşi Burcu’nun mutlulukları gözlerinden okunurken, yaklaşık bin 500 kişi genç çiftin mutlu anını paylaşmanın heyecanını yaşadı. Düğün, salona şaşalı bir şekilde giren çiftin dansı ile başladı. Konuklara çeşitli ikramlarında yapıldığı düğünde 7 katlı pastayı kesen çift konuklarca uzun süre alkışlandı.

BOL BOL EĞLENDİLER

Kalabalık davetli gurubunun şahitliğinde geçen düğün neşe içersinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Konuklar mutlu çift ile resim çekilmeyi de ihmal etmediler. Oğlunu evlendirmenin mutluluğunu yaşayan Uğur Çiftçi, konuklarla tek tek ilgilenerek organizasyonun kusursuz şekilde gerçekleşmesini sağladı.