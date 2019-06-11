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Turan, cemiyetlere katılmaya devam ediyor

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, davet edildiği sünnet ve düğün merasimlerine icabet ederek vatandaşların özel günlerinde yanında olmaya devam ediyor.
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Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Bayramdan sonra da hemşehrilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmıyor. Çalca Mahalle Muhtarı Mehmet Birol'un evlatları Cem ve Elif Birol’un düğün cemiyetine katılan Başkan Turan, Orhan Mahallesi’nden Gülşah ve Yunus Yılmaz, Bağırganlı Mahallesi’nden Asuman ve Cihan Dağ, İzmit esnaflarından Buket ile Işık Uysal, Seyitaliler Mahallesi’nden Büşra ve Burak Durak,Hediyeli Mahallesi’nden ise Ayben ve Mecnun İsmail Uzcan çiftinin mutluluklarına ortak oldu.

SÜNNETLERE DE KATILDI

Düğün törenleri ile birlikte, sünnet törenlerine de katılan Başkan Adnan Turan, Emel ve Emrah Memiş çiftinin evlatları Melih ile Mete’nin, Emel ve Muhammet Candan çiftinin evlatları Ömer Faruk'un, Meryem ve Nazmi Ongur çiftinin oğlu Yiğit Aras'ın, Rukiye ve Yunus Kurt çiftinin evlatları Alperen'in, Ersin ve Kevser çiftinin biricik oğulları Taha Ulaş’ın, Aysun ve Özgür Ergin çiftinin oğlu Kayra’nın,Seval ve Kazım Özen çiftinin oğulalrı Keremcan’ın, Gamze ile Tuğrul Şen çiftinin evlatları Talip’in, Neriman ve Erdal Atmaca çiftinin oğulları Ömer Faruk’un sünnet merasimlerine katılarak gençlere çeşitli hediyeler takdim etti.

Bugün 16:52 TSİ - Yaşam

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