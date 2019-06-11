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Adnan Turan, mutluluklara ortak oldu

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Perihan Şen ve Emre Önal isimli gençlerin nikâhlarını kıydı.
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Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Perihan Şen ve Emre Önal’ın mutluluklarına ortak oldu. Kandıra Evlendirme Dairesi’nde gerçekleştirilen törende genç çiftin hayatlarını birleştiren başkan Turan, genç çifte ömür boyu mutluluk dileklerini iletti. Nikah töreni nedeniyle duygularını dile getiren başkan Turan, “Evlilikte sevgi, saygı, sadakat, samimiyet ve sabır olmadan olmaz, ancak böyle mutluluğa erişilir ve evlilik uzun yıllar sürdürülebilir. Bu anlamda birlik ve beraberliğinizi saygı çerçevesinde bir ömür idame ettirmenizi temenni ediyor, genç kardeşlerime mutlu ve huzurlu bir yuva diliyorum” dedi. Başkan Turan daha sonra, Şen ve Önal aileleri ile hatıra fotoğrafı çekilerek, genç çifte hediye takdim etti.

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