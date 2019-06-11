KYÖD’de, ‘Beyrut’ konulu söyleşi

Kocaeli Barosu avukatlarından Av. Ali Can Polat, Lübnan gezisinde kadrajladığı kareleri ve yazdığı şiir kitabını tanıtmak adına bir söyleşi gerçekleştirdi. KYÖD’de gerçekleştirilen etkinliğe, Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, HDP Eski Milletvekili Ali Haydar Konca ve eşi ile çok sayıda Kocaeli Barosu’na kayıtlı avukat katıldı. Lübnan’ın başkenti Beyrut gezisinde gördüğü önemli yerleri ve tarihi bölgeleri fotoğraflayarak, Beyrut konulu bir fotoğraf galerisi oluşturan Av. Ali Can Polat, deneyimlerini katılımcılarla paylaşarak, Lübnan ve Beyrut hakkında önemli bilgiler verdi.

GELİR DARÜŞAFAKA’YA

Öte yandan söyleşide “Her Telden Şairane Şiirsellikler” adlı şiir kitabının da tanıtımı yapan Av. Ali Can Polat, kitabın gelirinin Darüşafaka’ya bağışlanacağını duyurdu. Söyleşiye katılan avukatlar, meslektaşlarını dikkatle dinlerken, Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Candemir Gültekin de, etkinliğe katılan tüm meslektaşlarına ve baro üyelerine teşekkürlerini iletti. Katılımcılar da, kendilerine Beyrut ve Lübnan hakkında önemli bilgiler veren, Av. Ali Can Polat’a, teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.