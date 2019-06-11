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Başkan Aygün düğünlere katıldı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, hafta sonu gerçekleşen cemiyetlere katılarak ilçe halkının mutluluklarına ortak olmayı ihmal etmiyor.
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Derinceli hemşehrilerinin iyi ve kötü gününde yanında olmaya önem veren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, hafta sonu düzenlenen düğün ve sünnet cemiyetlerine katılmayı ihmal etmiyor. Başkan Aygün, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde Elif ve Ayhan Macit’in çocukları Kemal Miraç için düzenlediği sünnet cemiyetine katıldı. Başkan Aygün, El Asya Düğün Salonu’nda düzenlenen ve Gamze Öktem ile İsmail Koç’un yaşamlarını birleştirdiği düğün törenine de katılarak genç çifte mutluluklar diledi.

MUTLULUKLAR DİLEDİ

Başkan Aygün hafta sonu Yelken Kafe’de düzenlenen ve Hande Adıgüzel ile Kadir Kılıç’ın yaşamlarını birleştirdiği düğün törenine de katıldı. Milletvekilleri İlyas Şeker ve Sami Çakır’ın da katıldığı cemiyette gençlerin nikahını kıyan Başkan Aygün, hediyesini takdim etmeyi ihmal etmedi. Başkan Aygün, ayrıca Lastik İş Sendikası Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen ve Merve Akın ile Umut Acar’ın hayatlarını birleştirdiği düğün törenine katılarak, ailelerin mutluluğuna ortak oldu.

Bugün 16:54 TSİ - Yaşam

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