ÇYDD Kandıra, bu kez satranç odası açtı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, eğitime destek vermeye devam ediyor. Deren, yönetim kurulu ile birlikte Kandıra Anadolu Lisesi’ne daha önce Atatürk köşesi, ışıklı Atatürk panosu ve Türk bayrağı yatırmıştı. Deren şimdi de okula satranç odası yaptırdı. Satranç odasının açılışıyla ilgili önceki gün okulda tören düzenlendi. Kaymakam Mehmet Ünal toplantıda olduğu için açılışa katılmazken, Kaymakam Mehmet Ünal’ın eşi Merih Ünal, Kandıra Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, okul müdürü Taşkın Uzun, dernek üyeleri, okul idaresi ve öğrenciler açılışta yer aldı.

KARDELENLER

Kandıra Anadolu Lisesi’nde açılışa ayrıca ÇYDD Kandıra Şubesi’nin burs verdiği kardelenlerde de katıldı. Dernek üyeleri, kardelenlerle fotoğraf çektirdi. ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, okullara eğitim desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.