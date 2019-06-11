Körfez Akademi Lise gençlere ışık olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, lise öğrencilerine yönelik ücretsiz hizmet veren Akademi Lise kervanına, Körfez şubesini eklemeye hazırlanıyor. Akademi Lisesi’nin Körfez şubesi için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’nde bulunan ve Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nin karşısında yer alan binada tadilat çalışmalarına başladı. Çalışmaları hızla süren binanın teras katı izolasyonları tamamlanırken yağmur sularının binaya girmesini engellemek için tadilat çalışmaları da başladı.

13 DERSLİK BULUNACAK

Körfez Akademi Lise, Adnan Kahveci Caddesi’nde hizmet verecek. 2800 metrekarelik kapalı alana inşa edilen binada eğitim verecek olan Akademi Lise içinde 13 derslik bulunacak. Bunun yanı sıra bina içinde çok amaçlı salon, kulüp sınıfı, kütüphane, pinpon odası, bilgisayar sınıfı, sanat atölyesi hizmet verecek.