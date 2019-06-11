Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:06 TSİ- Kültür-Sanat G: Bugün 17:07 TSİ

Körfez Belediyesi Gençlik Korosu büyüledi

Körfez Belediyesi Gençlik Korosu, 7 haftalık bir çalışma sonrasında ilk konserini verdi. 6 farklı okuldan 30 öğrencinin oluşturduğu koro, performansı ile büyük alkış topladı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez Belediyesi Gençlik Korosu, ilk konserinde performansları ile büyüklerine taş çıkarttı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün oluru ile kurulan ve 7 haftalık kısa bir sürede çalışma yapan gençlik korosunda 6 farklı okuldan 30 öğrenci yer aldı. Şefler Hülya Eker, Selçuk Eker ve Murat Kiremitçi tarafından hazırlanan gençler, hem koro olarak hem de solo performansları ile izleyenlerden tam not aldı.

TAM NOT ALDILAR

Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konseri izleyenler arasında Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mücahit Bulut, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent Gülal ve çok sayıda davetli yer aldı. Pop ve Türk Halk müziği eserlerinin seslendirdiği gecede öğrenciler hem koro olarak hem de solo olarak performans sergiledi.

Bugün 17:06 TSİ - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Başkent Nikomedia dünyaya tanıtılacak! mask
Başkent Nikomedia dünyaya tanıtılacak!
Cimilli İbo, Dostlar Kadırga’da sahne alıyor mask
Cimilli İbo, Dostlar Kadırga’da sahne alıyor
Büyük Ada ve mehtap turları başlıyor mask
Büyük Ada ve mehtap turları başlıyor
Köy Müzesi'nde köy havası mask
Köy Müzesi'nde köy havası
Valabi kanguruları, Ormanya ailesine katıldı mask
Valabi kanguruları, Ormanya ailesine katıldı
“Ay Işığında Şamata” büyük ilgi gördü mask
“Ay Işığında Şamata” büyük ilgi gördü
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Darıca'da cinayet! mask
Darıca'da cinayet!
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım mask
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım
Kandıra'da tekne turları başladı mask
Kandıra'da tekne turları başladı
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak mask
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı mask
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı
Yaptığı meslek için çırak bulamıyor! "Bu meslek 5 aileyi geçindirir" mask
Yaptığı meslek için çırak bulamıyor! "Bu meslek 5 aileyi geçindirir"

GALERİ

Ali Güney, Hürriyet’e "diktatör" dedi mask
Ali Güney, Hürriyet’e "diktatör" dedi
10 saniyede 10 bin TL’lik vurgun mask
10 saniyede 10 bin TL’lik vurgun
Yürüyüş Yolu, Körfezli öğrencilerle renklendi mask
Yürüyüş Yolu, Körfezli öğrencilerle renklendi
Patlayarak yanma anı kameralara yansıdı mask
Patlayarak yanma anı kameralara yansıdı
Sabaha karşı fabrikada yangın! mask
Sabaha karşı fabrikada yangın!
Sarkıntılık yapanlara linç girişimi kamerada mask
Sarkıntılık yapanlara linç girişimi kamerada
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL