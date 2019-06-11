SP’li Yıldız sorunları anlattı

Saadet Partisi Gölcük İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, yaptığı basın açıklaması ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamasında SP teşkilatları olarak yarın seçim olacakmış gibi hazır olduklarını kaydeden ilçe başkanı Yıldız, ilçenin sorunları ile ilgili yaptıkları mini anket yaptıklarını ve buna göre bir yol haritası belirleyeceklerini ifade etti.

452 KİŞİLİK ANKET

İlçenin sorunlarının tespiti için çaba gösterdiklerini belirten Yıldız, “Gölcük’ümüzün sorunlarını internet ortamında ve telefonla 37 mahallemizde toplam 452 kişiye sorduk. Genel olarak trafik, ulaşım ve otopark sorunu öne çıkıyor. Çevre kirliliği, çevre düzenleme, yeşil alan, park, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler, şehir planlaması, yol, kaldırım, sokak hayvanları, altyapı, pahalılık, işsizlik, kalkınma ve güvenlik de öne çıkan konular” dedi.

SOKAK KÖPEKLERİ SIKINTI

Gölcüklülerin özellikle trafik sorunu ve otopark eksikliği üzerinde görüş belirttiğini de sözlerine ekleyen ilçe başkanı Yıldız, “Gölcük şehir merkezinde katlı otoparkların yapılması ve ekonomik olması gerekiyor. Ayrıca milletin sokak hayvanları ile ilgili sıkıntıları da var. Sokak köpekleri çocuklara ve bayanlara saldırıyor. Çocuklarımızı okullarımıza tek başlarına gönderemiyoruz. Bir an önce bu konuya da çözüm bulunması gerekiyor” dedi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Gençlerin büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu dile getiren Yıldız, “Bu tehlikenin adı uyuşturucu tehdidi. Mahallelerimizin hatta köylerimizin gençleri etkileyen uyuşturucu bağımlılığını bertaraf etmek için emniyetimiz ve belediyemizin ortak hareket edip, gençleri topluma kazandırmaları gerekiyor. Ayrıca her apartmanın girişine geri dönüşüm kutusu bırakarak, halkın geri dönüşüme olan duyarlılığının artırılabilir” diye konuştu.

“İŞSİZLİK KONUSU ÖNEMLİ”

Gölcük’teki işsizlik oranının her geçen gün biraz daha arttığını dile getiren SP İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, şöyle konuştu: “İşsiz bir baba sabahları çocukları okula giderken harçlık vermekte zorlanıyor ve bu durum mutsuz bireyler, aileler meydana getiriyor. Sadece bu sebeple evlilikler bitebiliyor. Bunun vebali hepimizindir. Belediyemiz işsizlik noktasında büyük fabrikalar ile görüşerek il dışından değil, kendi bölgemizden işe almaları konusunda işsiz gençlere yardımcı olunabilir.”