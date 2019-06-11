Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:59 TSİ- Yaşam G: Bugün 18:00 TSİ

Hürriyet hafta sonunu çok yoğun geçirdi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hafta sonu gerçekleşen nikâh ve düğün merasimlerine, cemiyet ve toplantılara katılarak vatandaşların duygularına ortak oldu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hafta sonu gerçekleşen nikâh ve düğün merasimlerine, cemiyet ve toplantılara katılarak vatandaşların duygularına ortak oldu. Başkan Hürriyet, mahallerdeki mevlit ve toplantılarda da İzmitlileri yalnız bırakmadı. Hürriyet ilk olarak Şive Bağdiken ve Coşkun Sunar çiftinin nişan yüzüklerini takarak çifte mutluluklar diledi.

NİKAHLAR VE SÜNNETLER

Şeyma-Kerim Yantiri, Sibel-Süha Kandemir, Zeliha-Sedat Yılmaz çiftlerinin de nikâhlarını kıyan İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, mutluluklarına şahitlik ettiği Tuğçe ve Alican çiftine de bir ömür aile saadeti diledi. Banu-Sebahattin Öncü çiftinin oğulları Tuna'nın ve Cemil-Dilek Saatçi çiftinin oğulları Çağdaş ve Ali'nin sünnet merasimlerine katılan Hürriyet, çocukların vatana millete hayırlı birer evlat olmaları dileğinde bulundu.

ACILAR PAYLAŞTIKÇA AZALIR

Eskişehir’de yaşadığı talihsiz olay sonucu hayatını kaybeden Nahit Katıoğlu'nun annesi Lamiser hanıma başsağlığı dileyen Hürriyet, annesini kaybeden Engin Küçük’e taziye ziyaretinde bulundu. Belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, daha sonra Gündoğdu Mahallesi 10. Geleneksel Geçmişi Yâd Etme Mevlüt programına katılarak vatandaşlarla sohbet etti. Hürriyet, hafta sonu yoğunluğunu Murat Aydın’ın yeniden başkan seçildiği KASKF genel kurulu ile tamamladı.

Bugün 17:59 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Kandıra'da tekne turları başladı mask
Kandıra'da tekne turları başladı
Burcu ve Faruk mutluluğa yelken açtı mask
Burcu ve Faruk mutluluğa yelken açtı
Başkan Aygün düğünlere katıldı mask
Başkan Aygün düğünlere katıldı
Turan, cemiyetlere katılmaya devam ediyor mask
Turan, cemiyetlere katılmaya devam ediyor
Adnan Turan, mutluluklara ortak oldu mask
Adnan Turan, mutluluklara ortak oldu
Avukat Alper Bayraktar dünyaevine girdi mask
Avukat Alper Bayraktar dünyaevine girdi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Darıca'da cinayet! mask
Darıca'da cinayet!
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım mask
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım
Kandıra'da tekne turları başladı mask
Kandıra'da tekne turları başladı
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak mask
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı mask
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı
5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı mask
5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı

GALERİ

Arşiv firmasının deposu tekrar alev aldı mask
Arşiv firmasının deposu tekrar alev aldı
İzmit meclisinde neler oldu? Saniye saniye kamerada... mask
İzmit meclisinde neler oldu? Saniye saniye kamerada...
Ali Güney, Hürriyet’e "diktatör" dedi mask
Ali Güney, Hürriyet’e "diktatör" dedi
Gebze'de depo yangını mask
Gebze'de depo yangını
10 saniyede 10 bin TL’lik vurgun mask
10 saniyede 10 bin TL’lik vurgun
Yürüyüş Yolu, Körfezli öğrencilerle renklendi mask
Yürüyüş Yolu, Körfezli öğrencilerle renklendi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL