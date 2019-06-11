Hürriyet hafta sonunu çok yoğun geçirdi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hafta sonu gerçekleşen nikâh ve düğün merasimlerine, cemiyet ve toplantılara katılarak vatandaşların duygularına ortak oldu. Başkan Hürriyet, mahallerdeki mevlit ve toplantılarda da İzmitlileri yalnız bırakmadı. Hürriyet ilk olarak Şive Bağdiken ve Coşkun Sunar çiftinin nişan yüzüklerini takarak çifte mutluluklar diledi.

NİKAHLAR VE SÜNNETLER

Şeyma-Kerim Yantiri, Sibel-Süha Kandemir, Zeliha-Sedat Yılmaz çiftlerinin de nikâhlarını kıyan İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, mutluluklarına şahitlik ettiği Tuğçe ve Alican çiftine de bir ömür aile saadeti diledi. Banu-Sebahattin Öncü çiftinin oğulları Tuna'nın ve Cemil-Dilek Saatçi çiftinin oğulları Çağdaş ve Ali'nin sünnet merasimlerine katılan Hürriyet, çocukların vatana millete hayırlı birer evlat olmaları dileğinde bulundu.

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Eskişehir’de yaşadığı talihsiz olay sonucu hayatını kaybeden Nahit Katıoğlu'nun annesi Lamiser hanıma başsağlığı dileyen Hürriyet, annesini kaybeden Engin Küçük’e taziye ziyaretinde bulundu. Belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, daha sonra Gündoğdu Mahallesi 10. Geleneksel Geçmişi Yâd Etme Mevlüt programına katılarak vatandaşlarla sohbet etti. Hürriyet, hafta sonu yoğunluğunu Murat Aydın’ın yeniden başkan seçildiği KASKF genel kurulu ile tamamladı.