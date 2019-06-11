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Yardımlaşmak iyidir!

Karamürsel Mürsel Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ‘Meslek Liseliler Ailelerle Buluşuyor” projesi kapsamında Karamürsel Kızılay Aşevinde iftara gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet verdi.
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Karamürsel Mürsel Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ‘Meslek Liseliler Ailelerle Buluşuyor Projesi’ kapsamında Kızılay ile işbirliği yaparak, bir ay boyunca Karamürsel Kızılay Aşevinde iftara gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet verdi. Tamamen gönüllülük esasına dayalı projeye katılmak için birbirleriyle yarışan öğrenciler, ‘yardımlaşmak iyidir’ dediler.

GÖNÜLLÜLÜK ESASI

Konu hakkında açıklama yapan Mürsel Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Güneysu, öğrencilerin fedakarca çalışmaları nedeniyle hepsini tebrik ettiğini belirterek, ‘Proje kapsamında öğrencilerimizin tamamen gönüllülük esasına göre bu hizmeti vermesi, bizi de öğrenci ailelerini de son derece mutlu etti, gönüllü tüm öğrencilerimizi kutluyorum’ dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Kızılay Karamürsel Şube Başkanı Yusuf Alemdar ise okul müdürü İsmail Güneysu’ya, Projeden Sorumlu Müdür Yardımcısı Önder Kaymaz ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mustafa Koca’ya, projeye destek veren öğretmenlerimize, aşevinde gönüllü olarak görev yapan öğrencilere teşekkür etti. Alemdar, “Bir ay boyunca 10 bin kişiye 4 çeşit sıcak yemek dağıtıldı. Karamürsel Kızılay olarak Karamürsel’de ayni ve nakdi yardımlarda yapıldı’ dedi.

Bugün 17:59 TSİ - Eğitim

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