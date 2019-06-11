Sigara, yılda 6 milyon kişiyi öldürüyor!

"Sigara, önlenebilir ölüm sebepleri arasında yer almaktadır. Dünya çapında yaklaşık 6 milyon ölüme sebep olduğu bilinmektedir” diyen Uzm. Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, “Sigarayı bırakan kişilerde sigaraya bağlı gelişen sağlık sorunları ve ölümler azalmaktadır. Sigaranın sebep olduğu hastalık ve ölümler göz önüne alındığında hem medikal hem psikiyatrik hem devlet politikaları gereği sigara bıraktırma merkezleri ile sigara bırakma yönünde teşvik sağlanmaya çalışılmaktadır. Erken yaşlarda özellikle 40 yaş öncesi sigara bırakma sigaranın ölüme sebep olan hastalık gelişimini azaltmaktadır” şeklinde konuştu.

Birçok kanser türüne sebep oluyor!

Yıldırım, “Sigara, tüm dünyada kalp damar hastalıklarından ölümlerin %10 unundan fazlasından sorumludur. Nikotin; kalp damarlarını daraltmakta bunu ise damar yapısını direkt bozarak, kolesterol değerlerini olumsuz etkileyerek, pıhtılaşma oranını artırarak yapmaktadır” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sigarayı bırakmak çevresel damar hastalık ve inme riskini de azaltmaktadır. Sigaranın; kalın bağırsak kanserleri, baş boyun kanserleri, yemek borusu kanserleri, böbrek ve idrar yolları kanserleri, karaciğer kanseri, akciğer kanserleri, pankreas, mide ve rahim ağzı kanserlerine sebep olduğu ispatlanmıştır. Birçok solunum yolu hastalığına sebep olmakla birlikte özellikle KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) olarak belirtilen solunum yetmezliği ile sonuçlanan hastalığın birincil sebebidir. Erken evre KOAH hastalarında sigarayı bırakma 1 yıl içerisinde balgam çıkarma ve öksürükte azalma sağlamaktadır.

Solunum yolu enfeksiyonlarını artırıyor!

Sigara, solunum yolu enfeksiyonlarında, özellikle; zatürre, grip, soğuk algınlığı, tüberküloz gibi hastalıklarda artışa sebep olmaktadır. Sigara bırakmak enfeksiyonlarda azalma yapmakla birlikte hangi enfeksiyonları ne kadar azalttığına dair çalışmalar sürmektedir.

Tip 2 Diyabet riskini tetikliyor!

Sigara, uzun dönemde kullanımla Tip 2 Diyabet riskini artırmakta olup bu etki nikotinin insülin duyarlaştırma etkisine bağlı öngörülmektedir. Sigara bıraktıktan sonra ortaya çıkan kısa sürede hızlı kilo artışına bağlı gelişen Tip 2 Diyabet’ten bağımsız değerlendirmek gerekmektedir.

Sigara, kemik kaybı ve kalça kırıklarına yol açıyor!

Sigara, özellikle kadınlarda kemik kaybı ve kalça kırıklarına sebep olmaktadır. 10 yıldan uzun süredir sigara içmeyi bırakan kadınlarda kalça kırık riski azalmaktadır.

Cinsel isteksizliği artırıyor!

Sigara, gebelikte risk faktörü olduğu gibi erken menopoza girmeye, erken doğumlara sebep olmakta ve kadın- erkek cinsel isteksizliği artırmaktadır.

Tedavinin etkisini azaltıyor!

Mide ve 12 parmak bağırsağında ülser olanlarda sigara kullanımı ile verilen tedavinin etkinliği azalmakta; Helicobacter çoğunlukla ülser sebebi olduğu için bakterinin yok edilmesini zorlaştırmaktadır.

İyileşmeyi önlüyor!

Sigara ağız diş eti sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Ayrıca, ameliyat sonrası yara iyileşme hızını ve iyileşmeyi önlemekte ek olarak ameliyat sonrası akciğer hastalıklar riskini artırmaktadır. Yapılan bazı büyük çaplı çalışmalar göstermektedir ki sigara; meme kanserine, prostat kanserine, bağırsaklarda kan dolaşım bozukluğuna, böbrek yetersizliğine ek olarak sebep olmaktadır.

Azaltmak değil, tamamen bırakmak önemli!

“Bazı kişiler tarafından sigaranın azaltılması tercih edilse de sigaranın azaltılması değil tamamen bırakılması anlamlı ve riskleri azaltıp ortadan kaldırmaktadır” diyen Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sigaranın içinde yer alan nikotinin psikoaktif madde olması kaynaklı bırakma esnasında; iştah artışı ve kilo alımı, depresif duygudurum, uykusuzluk, sinirlilik, tahammülsüzlük, endişe, konsantrasyonda zorlanma, dinlenememe vb. yoksunluklar ortaya çıkabilmektedir.

Diyetisyen ve psikolojik danışmanlık desteği gerekebilir

Kişiler sigara bırakmak istediklerinde bu yönde teşvik edilerek nikotinin alınmaması ile gelişebilecek sorunlar konusunda bilgilendirilmeli ve gereğinde diyetisyen ve psikolojik danışmanlık desteği de almaları gerekmektedir. Böylelikle sigaraya yeniden başlama riski uzmanların kontrolünde azaltılarak ortadan kaldırılabilecektir.”