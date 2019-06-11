Gülaçtı’da şikayetçi sayısı 57 oldu

2 Mayıs sabahı kepenk açmayan Gülaçtı Kuyumculuk 29 Nisan'da bütün çalışanlarının çıkışını verdiği öğrenilmiş ve sırra kadem basmıştı. O günden beri İlimizi terk eden Gülaçtı ile ilgili savcılığı suç duyurusunda bulunanların sayısı 57’ye ulaştı
57 KİŞİ SUÇ DUYUSUNDA BULUNDU
Kent genelinde büyük yankı uyandıran Gülaçtı Kuyumculuk'un kapanması ile beraber şu ana kadar mağdur olduğunu belirten 57 kişi Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına giderek şikayette bulundu. Şikayette bulunan vatandaşların Gülaçtı Kuyumculuk'a işletmeleri için döviz, para ve altın bırakarak karşılığında faiz aldıkları iddia ediliyor. Yaşanan ekonomik krizle birlikte zor günler geçiren Gülaçtı Kuyumculuk'un yakın zamanda piyasaya 32 milyon TL borcunun olduğu, bu borcun ise büyük bir bölümünü ödedikleri, gitmeden önce ise alacaklılara ödeme sözü verdikleri öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz