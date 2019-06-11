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İŞKUR İl Müdür Yardımcısı: Önceliğimiz kendi vatandaşımızdır

Gündemde yer alan, “İŞKUR, Suriyeli işçilere öncelik veriyor” iddiaları ile ilgili olarak konuşan İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Muhammet Açıkgöz, “Bizim için öncelik vatandaşımızındır. Kullanılan ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.
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Son günlerde çıkan ve İŞKUR’un, Suriyelilere ciddi miktarda kontenjan ayırdığını içeren haberlere ilişkin İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Muhammet Açıkgöz’den açıklama geldi. Gündemdeki gibi bir durumun yaşanmadığını belirten Açıkgöz, açıklamasında “Bu yöndeki çok ifadeler yanlıştır. Gerçeği yansıtmamaktadır. Bizim önceliğimiz kendi vatandaşlarımızdır” dedi.

“ÖNCELİĞİM VATANDAŞIMIZ”

Türkiye’de bu ülkenin insanının iş sahibi olmadığı bir dönemde başka kimseye iltimas geçemeyeceklerini dile getiren müdür yardımcısı Muhammet Açıkgöz, “Benim bu kadar vatandaşım işsiz iken, başka yerlere kafamı çevirecek vaktim olmaz. Her gün buraya yüzlerce vatandaşımız geliyor, ben işsizlik nedir iyi bilen biriyim. Kandıra’da doğdum, emeğin, ekmeğin ne olduğunu çok iyi biliyorum. İşte bu yüzden benim önceliğim her zaman kendi vatandaşımdır” diye konuştu.

“YENİ PROGRAMIMIZ ÇOK BEĞENİLDİ”

Üniversite öğrencilerinin harçlıklarını çıkartmalarına yönelik başlattıkları projenin çok beğenildiğini kaydeden Muhammet Açıkgöz, “Bu çalışmamız olumlu karşılık buldu. Üniversite öğrencilerinden de ciddi talep olduğunu görüyoruz. Ben de çocuk büyüttüm, öğrenci okuttum. Hayat şartlarının zor olduğunu biliyorum, projenin öğrencilerimize ciddi fayda sağlayacağını tahmin ediyoruz. Öğrenciler bu sayede hem harçlıklarını çıkartacak hem de ailelerine yük olmayacaklar. Her şeyden önce, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekler” ifadelerini kullandı.

“KOCAELİ DAHA FAZLASINI YAPAR”

Kocaeli’nin bir sanayi kenti olmasının işlerini kolaylaştırdığını ifade eden İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Açıkgöz şöyle konuştu: “Kocaeli ciddi potansiyeli olan bir kent, biz de bundan elimizden geldiğince faydalanmaya çaba gösteriyoruz. Ama şimdiki seviyeden çok daha yükseklerde iş gücü sağlayabilir, bunun için çabalıyoruz. Buraya iş umudu ile gelen vatandaşlarımızı elleri boş göndermek istemiyoruz.”

“SURİYELİLER İÇİN İZİN ALINMALI”

“Bazı insanlar asgari ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede bile değil, ben böyle insanlarla karşılaştığım zaman çok üzülüyorum. İş aramak gerçekten zor bir süreç, bazı vatandaşlar son raddeye kadar geliyor, çünkü çaresiz kalıyorlar. Tüm çabamız, kendi vatandaşımızı çaresiz bırakmamak. Bu yüzden Suriyeli işçi alımı konusu gibi bir durum yok. Zaten şirketlerin yabancı işçi çalıştırması için de bakanlıktan izin almaları gerekiyor.” Barış Yahya ÇİNÇİN

Dün 22:00 TSİ - Ekonomi

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