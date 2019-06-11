Başkan talimat verdi, tehlike giderildi

Gölcük Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda bulunan derenin denizle buluştuğu alan temizlik için açık bırakılmış, geri kalan kısmı ise korkulukla kapatılmıştı. Vatandaşlardan gelen talep üzerine Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, bölgeye gitti. Başkan Sezer, çocukların ve yaşlıların düşme tehlikesine karşın yer için hemen önlem alınması istedi.
TEL ÇİTLE KAPATILDI
Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri gerekli çalışmayı yaparak bir gün içinde tehlike oluşturan kısmı tel çitle kapattı. Sahil kısmının da dekoratif halatla kapatılacağı bu konuda çalışmanın devam ettiği bildirildi. Ayrıca dere boyu da saksı içindeki çiçeklerle donatılarak güzel bir görünüme kavuşturuldu.
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Yorumlar
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Cafer Güneş - İlla birinin canı yanması mı gerekiyordu? O küçük çocuk dereye düşmeseydi imkanı yok oraya önlem alınmazdı.degirmendere bu başkanın gözünde de üvey evlat muamelesi görüyor.
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