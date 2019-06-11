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Andız: Ali Güney içi boş muhalefet anlayışında

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Andız, bugün İzmit Meclisinde yaşanan olayların ardından açıklama yapan AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’in İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i diktatörlükle suçlayıp maskesi düştü sözlerine sert tepki verdi.
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Bugün gerçekleşen İzmit Belediyesi’nin Haziran ayı meclis toplantısında AKP ve CHP’li meclis üyeleri arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada AKP'liler meclisi terk ederken, meclisi seyretmeye gelen vatandaşlar da tartışmaya dahil olunca kavga büyüdü. İzmit Belediyesi meclis toplantısında yaşanan tartışmanın ardından AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i diktatörlük ile suçlarken, artık maskesinin düştüğünü kaydetti. Güney’in yaptığı bu açıklamanın ardından CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Andız’da yazılı bir açıklama yaparak, "İzmit’te ağır bir seçim yenilgisi yaşayan AKP İlçe Başkanı Ali Güney kendi partisi içersinde şirin gözüktürecek içi boş muhalefet anlayışına bugün bir yenisini daha ekledi" dedi.

GÜNEY’İN SÖZLERİNİ KENDİLERİNE İADE EDİYORUM

"AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney'in Belediye Meclis toplantısı sonrasında yapmış olduğu açıklamada Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e karşı kullandığı son derece yakışıksız bir ifade olan 'maskesi düşüyor' söylemini kendilerine iade ediyorum" diyen CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Andız, "Evet birilerinin maskesi fena halde düştü. İzmit’te ağır bir seçim yenilgisi yaşayan AKP İlçe Başkanı Ali Güney kendi partisi içersinde şirin gözüktürecek içi boş muhalefet anlayışına bugün bir yenisini daha ekledi" dedi.

MUHALEFET ANLAYIŞINIZ KAOS YARATMAK

"2004-2019 arasında yönettiğiniz İzmit Belediyesinde önergelere ve gündem dışı konuşmalara karşı takındığınız tavırlarınızı ne çabuk unuttunuz" diyerek sözlerine devam eden Andız, "O gün partinizin belediye başkanının takındığı tavrı överken bugün İzmit Belediyesinde bir kaos yaratmak adına giriştiğiniz muhalefet anlayışınızı halkımızın takdirlerine bırakıyorum. İzmit'te ortaya koyduğumuz hizmet anlayışının önündeki beyhude çabalarınız dün olduğu gibi bugün de karşılıksız kalacak" ifadelerini kullandı.

Bugün 18:24 TSİ - Siyaset

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