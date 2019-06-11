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Arşiv firmasının deposunu saran alevler havadan görüntülendi

Gebze'de sanayi sitesi içerisinde bir arşiv firmasının deposunda çıkan yangın havadan görüntülendi.
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Olay, Sultan Orhan Mahallesi’ndeki Hasköy Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir arşiv firmasının deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, firmaların belgelerini arşivleyen ve firmalara ait evrakların güvenli bir şekilde imha edilmesi hizmetini veren arşiv firmasına ait depoda henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevleri görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürürken alevler bir anda parlayarak tekrar depoyu sardı. Olay üzerine bölgeye çevre ilçelerden de ekipler sevk edildi. Alevlere müdahale ederken dumandan etkilenen bir itfaiye eri ise fenalık geçirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk ambulansta yapılan itfaiye eri, hastaneye kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alına bildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, alevlerin alev alev yanan depo havadan görüntülendi.

Bugün 18:29 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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