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CHP'den AKP'ye diktatör cevabı!

İzmit Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında istenmeyen olaylar meydana geldi. AKP'li ve CHP'li meclis üyeleri arasında çıkan kavga güçlükle sonlandırılabildi.
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İzmit Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında istenmeyen olaylar meydana geldi. AKP'li ve CHP'li meclis üyeleri arasında çıkan kavga güçlükle sonlandırılabildi. Daha sonra basının karşısına çıkan AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i diktatörce yönetim yapmakla suçladı. CHP kanadından çok geçmeden olaylar hakkında açıklama yapıldı.

CHP'li belediye meclis üyelerinin yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İzmit Belediyesi’nde bugün maalesef AKP Meclis grubu tarafından önceden planlanmış olduğu açık bir şekilde belli olan provokasyon amaçlı acemice bir tiyatroya tanık olduk.

Biz AKP’nin provokasyonlarına, kışkırtmalarına AKP’nin 18 yıllık iktidarından oldukça alışığız. Ancak AKP’li meclis üyeleri muhalefet kelimesinin anlamına henüz nail olamadıklarını bir kez daha anladık.
Anlaşılan o ki; Biz AKP’ye kent yönetimini öğreteceğimiz gibi muhalefeti de öğretmek zorunda kalacağız.
Zamanında belediyelerinden TC ibaresini kaldırıp, andımızı yasaklayanlar bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı üzerinden muhalefet çabası içerisine girmelerini gülerek karşılıyoruz. Türk Bayrağı ve Atatürk bizim kutsalımızdır. Kimseyle bu konuyu tartışmayız ve tartıştırtmayız.

"AKP DİKTATÖR ARIYORSA..."

Öncelikle şunu söylememiz gerekir ki; İzmit Belediyesi Meclis gündeminde olmayan ve önerge niteliği dahi taşımayan ve tamamen provokasyon amaçlı olduğu açık olan konulara belediye başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet tarafından gayet sakin bir dille cevap verilmiştir. AKP diktatör arıyorsa, öncelikle kendi partilerine, ülkede yaratılan kaos ortamına ve iki dönem belediye başkanlığı yapan Nevzat Doğan’ın yönettiği meclis toplantılarına bakmalıdır.

CHP meclis grubunun önergelerine göz ucuyla dahi bakılmadığı zaman sus pus kalan AKP’li meclis üyelerini aslında çok iyi anlıyoruz. AKP’li meclis üyelerinin “Geçmişte olduğu gibi önergelerin okutulmadığı” algısını sadece ve sadece belediye meclisinde kaos yaratmaya yönelik olduğunun bilinmesini istiyoruz. İzmit Belediyesi Meclisi; meclis üyelerini, İzmit halkının kutsal oylarıyla seçip gönderdiği ciddi bir yerdir.

Kimsenin burada milletimizin üzerinde algı yapmaya çalışacağı yer değildir. Kimsenin de burada alelacele yazdığı tiyatroyu oynamasına müsaade etmeyiz. Bizler her zaman olduğu gibi AKP’nin beceremediği ve her şartta nefret ifadelerini kullandığı için pek bilmediği sevgi dilini kullanmaya devam edeceğiz. İzmit halkı barış ve huzur içinde yaşamak için bize yetki vermiştir. Bizler de bu kentin huzur içinde yönetmek için var gücümüzle devam edeceğiz.Sayın başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in ne kadar sosyal demokrat olduğunu ve bu gibi saldırılara meydan vermeyeceğini İzmit halkı çok iyi bilmektedir. Bizler provokasyonlara mahal vermeden insan ve parti ayrımı yapmadan bu kenti yöneteceğiz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın!

Bugün 19:46 TSİ - Siyaset

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Yorumlar

(1)
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Suadiye - Hdp vagonları ne diyonuz

Yanıtla . 0Beğen 11 Haziran 21:09

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