CHP İl Başkan Yardımcısı Seda Oral, sosyal medya hesabı üzerinden İzmit Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında yaşanan tartışmanın ardından yaptığı açıklama ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında “Diktatörlük yapıyor” diyen AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’e tepki gösterdi. Oral, paylaşımında “15 yıldır para ve gücü yönetmeye talip olanların,vatandaşı ve kent sorunlarını yönetmeye talip olanları eleştirmeleri siyasal ahlakın reddettiği bir durumdur ve ne yazık ki şaşırtmıyor” dedi.

İşte İl Başkan Yardımcısı Seda Oral’ın paylaşımı:

"AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney'in Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e karşı kullandığı son derece yakışıksız söylemlerini kendilerine iade ettiğimi ifade etmek istiyorum.15 yıldır para ve gücü yönetmeye talip olanların,vatandaşı ve kent sorunlarını yönetmeye talip olanları eleştirmeleri siyasal ahlakın reddettiği bir durumdur ve ne yazık ki şaşırtmıyor.Kendileri hizmet çizgisinden çoktan çıkmışlardır.Belediyecilik yerine siyaset yapmak için o koltukları işgal edeceklerse; zahmet etmesinler.Zira belediyecilik; yandaşlık değil tevazu,samimiyet,ve gayret gerektirir. İzmit Belediyesi, Akp'nin eleğinden geçerek yapılan usulsüz ihaleler,atamalar ve başarısız bir kent yönetiminden sonra demokrasi ve hukuk inşa etmek,İzmit'i hakettiği gibi yönetmek adına var gücüyle çalışacak,el ele verildiğinde belediyelerin neler yapabileceğinin en iyi örneklerinden biri olacaktır." Selin BECER