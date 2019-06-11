CHP'li Beyaztaş: Diktatör arıyorlarsa aynaya baksınlar

Bugün İzmit Belediye meclisinde yaşanan olayların yankıları devam ederken bir önceki dönem CHP İzmit Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Veli Beyaztaş’ dan da bir açıklama geldi. Beyaztaş,” AKP meclis grubu o dönem de bize söz verilmediğinde sesini çıkarmazken şimdi bunun yasal hakları olduğunu belirterek yasaları da çarpıtma yoluna gitmeleri durumuna doğrusu üzüntü verici” dedi

ANTİ DEMOKRATİK

Beyaztaş açıklamasında,” Bir önceki dönem Nevzat Doğan’ ın Belediye başkanlığında ki meclis grubumuzda kendisi hakkında yapılan eleştiriler sonrası bir anlık sinir ve öfkesi ile muhalefet grubu olarak bizlerin sesini kısarak geçmişten itibaren yapılan bir uygulamaya “bundan sonra meclis üyelerine gündem dışı söz hakkı vermiyorum diye yasak koymuştu. Bizler her ne kadar İzmit halkının ortak sorunlarını dile getiriyoruz, burada onların sesi olmaya çalışıyoruz bu nedenle burada seçilmiş meclis üyeleri olarak bizlere söz verilmemenin anti demokratik bir uygulama olduğunu söylesek de kendi bildiğini okur bir şekilde gündem dışı söz hakkı taleplerimizi hep geri çevirmiş, bununla yetinmeyip yazılı olarak talep ettiğimiz önergelere dahi cevap verme yoluna gitmemişlerdir.” dedi

O DÖNEM KİMSENİN SESİ ÇIKMADI

AKP meclis grubu o dönem de bize söz verilmediğinde sesini çıkarmazken, şimdi bunun yasal hakları olduğunu belirterek yasaları da çarpıtma yoluna gitmeleri durumuna doğrusu üzüldüm. Biz o dönemde de yasal olarak Belediye başkanın böyle bir yetkisi olduğunu ancak bu tutumun demokratik olmayacağını burada mevzubahis İzmit halkının çıkarları, menfaati olduğu müddetçe kürsü de söz hakkının engellenemeyeceğini de belirterek belediye başkanının tutumunu eleştirmiştik. Ama eleştirimizi saygı sınırları içerisinde, siyasi nezaketsizlik yapmadan, hakaret etmeden meclisi terk etmeden yapmıştık.

ÇİRKİN BİR FOTOĞRAF

Ama bugün gelinen nokta da AKP grubunun İzmit Belediyesi Meclis üyelerinin bu tutumu, meclise yaşatmış oldukları bu manzara çok yakışıksız olmuştur. Gündem dışı söz hakkı bize hak değilken şimdi onlara hak mı olmuştur. O dönem CHP grubu olarak siyasi nezaketi elden bırakmadan saygısızlık yapmadan yasal ve siyasi eleştiri hakkımızı kullanarak bu tutumu eleştirmiştik. İzmit halkına yaşanan bu çirkin fotoğrafı 5 yıllık meclis üyeliğimiz döneminde hiçbir zaman vermedik. Yumrukların hakaretlerin havada uçuştuğu bir meclis toplantısı manzarasını yaşatan bu fotoğrafı İzmit halkına veren muhalefet de kalmayı hazmedemeyen AKP meclis grubu olmuştur. Biz o dönem de bu çirkinliği hiçbir zaman yaşatmamıştık. Bu nedenle geçmişte yapmış olduklarını göz önüne alarak, eğer diktatör arıyorlarsa aynaya bakmalarını tavsiye ederim.

YASAL HAKKI

Tekrar hatırlatmak da fayda var ; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği m.11 fıkra 3 “Üyelerin gündem dışı konuşma isteği yazılı olarak başkana bildirilir. Söz verip vermemek ve söz verildiğinde süresini ve zamanını belirlemek yetkisi başkana aittir.” Bu nedenle Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yasanın kendisine vermiş olduğu hakkı kullanarak gündem dışı söz hakkı vermeme hakkını kullanmıştır.